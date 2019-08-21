«كهرباء دبي» الراعي المضيف لمؤتمر الطاقة العالمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رعايتها لمؤتمر الطاقة، الذي يعقد في الفترة من الـ9 وحتى الـ12 من سبتمبر المقبل في أبوظبي، بصفتها الراعي المضيف للمؤتمر وينظم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار». وسيحضر سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أعمال المؤتمر، كما سيلقي كلمة حول قطاع الطاقة في اليوم الثاني منه.

وبهذه المناسبة قال سعيد محمد الطاير: «تسعدنا مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في مؤتمر الطاقة العالمي الـ24 الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي. ويؤكد المؤتمر المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة مثالية لاستضافة المؤتمر الأكبر والأقدم والأكثر تأثيراً في العالم في مجال الطاقة.

ونحن على ثقة أن المؤتمر سيحقق نجاحاً كبيراً نظراً للمكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات على خارطة الطاقة العالمية، وسيمثل فرصة لتعزيز الشراكات العالمية واستكشاف الفرص الاستثمارية والمتطلبات التقنية اللازمة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل بالاعتماد على الموارد التقليدية والمستدامة».

وأضاف الطاير: «تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية كبرى لتطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، ودعمها للابتكار كنهج استشرافي لتطوير حلول مستدامة للتحديات التي تواجه البشرية.

حيث تؤمن قيادتنا الرشيدة أن الشباب هم القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وحجر الأساس في عملية التنمية المستدامة. وتأتي رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي لمعرض جائزة الشركات الناشئة لتحويل الطاقة «SET» في مؤتمر الطاقة العالمي 2019، انطلاقاً من استراتيجيتها لدعم رواد الأعمال في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة عبر منظومة متكاملة تهدف إلى المشاركة في صنع مستقبل الطاقة على مستوى العالم».

وأردف الطاير: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتنا في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وجهودنا لدعم المبدعين الذين يسهمون في تطوير حلول فعالة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».