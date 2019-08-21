اعتماد قائمة مرشحي الدبلوم المهني لحماية الطفل في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .

وذلك في مكتب سمو الحاكم. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اعتمد المجلس قائمة المرشحين للدفعة الخامسة من الدبلوم المهني لحماية الطفل، وأوضحت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أن الدبلوم المهني يأتي ضمن التعاون بين الدائرة وجامعة الشارقة في تأهيل المختصين في حماية الطفل بأفضل العلوم والمهارات.

وأشارت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية إلى أن الدبلوم المهني في حماية الطفل وصل إلى الدورة الخامسة بما يؤكد نجاحه وأصبح متطلباً مهماً للعاملين في مجال الطفل حيث يسهم في تمكينهم علمياً وعملياً لتأدية مهامهم.

مقترحات تطويرية

وقدم المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة تقريراً حول عدد من المقترحات التطويرية للمواقع المستخدمة في معالجة النفايات في إمارة الشارقة، موضحاً أن الدائرة عملت بالتعاون مع جهات الاختصاص على دراسة هذه المواقع وتحليلها بما يوفر نتائج دقيقة لوضع حلول متكاملة، وبعد إبداء السادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول المقترحات وجه المجلس أمانته العامة بتضمين الملاحظات للمقترحات التطويرية.

كما اعتمد المجلس الرسوم المقترحة للمواقع التابعة لهيئة الشارقة للمتاحف في مدينة خورفكان والمتضمنة حصن خورفكان ونصب المقاومة بما يتوافق مع مختلف الرسوم في متاحف الشارقة، وتشجيع الزوار والسياح للاطلاع على أبرز ما تتضمنه هذه المتاحف من مقتنيات عريقة ومهمة تبرز تاريخ المنطقة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.