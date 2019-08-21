تشغيل محولات الطاقة الرئيسية والاحتياطية للمحطة الـ 3 في «براكة»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن تحقيق إنجاز جديد لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تمثل بالتشغيل الآمن لمحولات الطاقة الرئيسية والاحتياطية وناقل الغاز المعزول في المحطة الثالثة، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو إنجاز عمليات الاختبار والتشغيل، ويمهد لإجراء اختبار الأداء الحراري للمحطة.

وأكدت المؤسسة نجاح التشغيل الآمن لمحولات الطاقة الاحتياطية ومحول التنبيه في المحطة الثالثة ضمن ظروف التشغيل الاعتيادية، وذلك بعد الحصول على موافقة ودعم شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو).

وتحقق هذا الإنجاز بعد عام من إتمامه في المحطة الثانية وعامين في المحطة الأولى ما يعكس جدوى بناء 4 محطات متطابقة في الوقت نفسه. وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية:

«نفخر بالتقدم المتواصل في عمليات التطوير والاختبار الجارية في محطات براكة للطاقة النووية السلمية، ولا سيما في المحطة الثالثة في ظل استمرار الحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة، وهو ما ظهر بوضوح خلال التشغيل الناجح لهذه المحولات، وسنواصل العمل لترسيخ محطات «براكة» نموذجاً يحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم».

تعاون وثيق

وأكد الحمادي: «إن الإنجاز جاء نتيجة للتعاون الوثيق بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشريكها في الائتلاف المشترك والمقاول الرئيسي للمشروع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) إضافة إلى فريق من خبراء شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة وشركة أبوظبي للنقل والتحكم».

وبعد تحقيق هذا الإنجاز وإتمام الاختبارات بأمان ستباشر فرق الاختبار والتشغيل الاستعدادات اللازمة لبدء مرحلة اختبار الأداء الحراري في المحطة الثالثة، مستفيدين من الخبرات التي اكتسبوها خلال إتمام الاختبار في المحطتين الأولى والثانية.

وتستمر عمليات اختبار الأداء الحراري لأسابيع عدة وتتضمن إجراء أكثر من 200 اختبار مستقل وشامل للتحقق من أداء الأنظمة الرئيسة في وضع التشغيل الكامل، لكن دون استخدام الوقود النووي.

يذكر أن العمليات الإنشائية تتقدم بثبات في محطات براكة للطاقة النووية السلمية، حيث وصلت أحدث نسب الإنجاز الكلية في المحطات الـ 4 إلى 93%.

بينما وصلت نسبة إنجاز المحطة الثانية إلى أكثر من 95%، والثالثة إلى أكثر من 91%، والرابعة إلى أكثر من 82% بعدما استكملت الأعمال الإنشائية كافة في المحطة الأولى وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، وتخضع حالياً لاختبارات شاملة تمهيداً للحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

مساهمة

ستسهم محطات براكة للطاقة النووية السلمية الـ 4 فور تشغيلها في تزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بطاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، كما ستحد المحطات من انبعاث 21 مليون طن من الغازات الكربونية سنوياً.