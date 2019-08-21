40 حافلة تدخل شبكة النقل خلال أكتوبر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز النقل المتكامل إضافة 40 حافلة جديدة، حديثة ومتطورة، إلى شبكة النقل العام في مدينة أبوظبي بدءاً من 11 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطويري يتضمن شراء 327 حافلة حديثة بتكلفة تبلغ نحو 473 مليون درهم،.

وسيقوم المركز من خلال الحافلات الجديدة بزيادة عدد الرحلات اليومية للحافلات التي تمر من على الجسور المطبقة عليها التعرفة المرورية بواقع 147 رحلة إضافية يومياً، وبمعدل 124 رحلة إضافية أثناء ساعات الذروة، الأمر الذي يجعل التنقل بالحافلات أكثر سهولة ويسراًَ، ومن شأن ذلك أن يقلل استخدام المركبات الفردية على الجسور المؤدية إلى المدينة وخارجها.

ويأتي ذلك في إطار السعي المتواصل لتعزيز شبكة النقل بالحافلات العامة بما يوفر خيارات تنقل متعددة لأفراد المجتمع، ويلبي تطلعات واحتياجات سكان الإمارة وروادها.

وقال محمد حمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع النقل العام في مركز النقل المتكامل: «إن مشروع تعزيز شبكة النقل العام في أبوظبي يأتي ضمن استراتيجية المركز والتزامه بتطوير الخدمات التي يقدمها لأفراد المجتمع والعمل على إرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة قائمة على أفضل المعايير والممارسات وتوفر أرقى الخدمات لمستخدمي وسائل النقل العام ولا سيما الحافلات، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي».

تجربة

وأضاف المهيري: «إن شراء الحافلات الجديدة يواكب الطلب المتزايد على خدمات حافلات النقل العام من قبل مختلف شرائح المجتمع ويضع المستخدمين أمام تجربة مريحة وآمنة وينعكس إيجاباً على رحلاتهم وتنقلاتهم اليومية بين مختلف المناطق».