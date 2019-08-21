الإمارات تستضيف مؤتمراً أممياً لمكافحة الفساد ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

وقع ديوان المحاسبة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكلف بأعمال الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقية استضافة الدورة الـ 8 من المؤتمر والمقرر عقده في مدينة أبوظبي خلال الفترة من الـ 14 ولغاية الـ 20 من ديسمبر المقبل.

ويتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 2000 مشارك يمثلون الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في الدول الموقعة على الاتفاقية إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات المهنية.

وقال الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة الانتوساي: «إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر تأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية مشاركة المجتمع الدولي في مكافحة الفساد ومناهضة أشكاله كافة». وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة سبقت الكثير من دول العالم في انتظام واكتمال تشريعاتها الوطنية بشأن مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.

مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تضع قضية مكافحة الفساد ضمن أولوياتها الاستراتيجية، إيماناً منها بأن الفساد هو المعوق الأساسي لخطط التنمية والسبب الرئيس لتعطيل سيادة القانون والحيلولة دون وصول الحقوق لأصحابها».

وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لاستكمال كل التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد والوقاية من مضاره وإرساء مبادئ المساءلة والشفافية وذلك من خلال سن التشريعات وتفعيل النظم والسياسات الهادفة إلى حسن استخدام وإدارة الأموال العامة وبما يضمن تقديم الخدمات الحكومية بأعلى مستوى من الكفاءة والفعالية.