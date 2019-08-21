العويس: الإمارات حققت إنجازات في التنمية السياسية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أنه بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حققت دولة الإمارات إنجازات ونجاحات كبيرة في مسيرة التمكين والتنمية السياسية التي تنتهجها، كونها انطلقت من ركائز رئيسة تقوم على المعرفة الدقيقة لاحتياجات المجتمع الإماراتي ومتطلباته والحفاظ على مكتسباته، وقد وضعت جميع التشريعات والإجراءات التي تضمن الارتقاء بالعمل البرلماني عبر وضع الشروط التي تضمن تمكين الأكفاء من أبناء الوطن من عضوية المجلس وتمثيل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف العويس بمناسبة الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 أنه ضمن هذه الرؤية فقد جاء دستور دولة الإمارات وفي المادة 70 منه ليجسد هذا خير تجسيد، من خلال وضع الشروط الخاصة بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والتي تؤكد في البند الثالث منها أهمية أن يكون المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي متمتعاً بالأهلية المدنية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يرد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

شروط

ونوه بأن دستور دولة الإمارات يضع الأهلية والكفاءة الاجتماعية في مكان الأولوية لعضوية المجلس، ويؤكد أن عضو الهيئة الانتخابية الراغب بالترشح لهذا المنصب، عليه أن يتمتع ويمتلك جميع الشروط الاجتماعية والأخلاقية التي تجعله أهلاً لتمثيل شعب الإمارات، وأن يكون قادراً على نقل صوتهم بأمانة ومصداقية لمناقشتها تحت قبة المجلس وتحقيق الهدف الرئيس منها .

وهو خدمة الوطن والمواطن. وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في المادة 59 أعطت للجنة الوطنية للانتخابات الحق والسلطة لاستبعاد من لا يتمتع بأي شرط من الشروط الدستورية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومنها حسن السيرة والسمعة من القائمة الأولية للترشح، حيث نصت الفقرة (9) من هذه المادة على استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في القوائم النهائية.

ولفت إلى أن توفر شرط «محمود السيرة وحسن السمعة» هو سلطة تقديرية تقدره اللجنة الوطنية للانتخابات بناءً على مصادر المعلومات التي تعتمد عليها في تقدير ذلك.

كما أن اللجنة تحرص وضمن سعيها لتحقيق أعلى معدلات الشفافية والدقة في إدارة العملية الانتخابية على طلب شهادة بحث الحالة الجنائية كإحدى الوثائق المطلوبة من الراغب في الترشح، لأن مصلحة الوطن والمواطن تبقى الغاية الرئيسة التي يسعى الجميع للعمل على تحقيقها، والتي هي المحور الرئيس في عمل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقال إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ونظراً إلى الثقة الكبيرة التي يحصلون عليها من أبناء الوطن الذين يمنحونهم أصواتهم، كانوا عبر الفصول التشريعية السابقة النواة الرئيسية للارتقاء بالحياة البرلمانية.