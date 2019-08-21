مرشحات العين تربويات وطبيبات

قررت مسؤولة البرلمان الطلابي في قطاع التربية والتعليم في أبوظبي، أن تطور تجربتها وتخوض التجربة البرلمانية الحقيقية من أوسع أبوابها، وتقدمت عائشة أحمد سعيد المنصوري الكعبي، صباح أمس بأوراق ترشحها لنيل شرف الوصول للمجلس الوطني الاتحادي، ليرتفع بذلك عدد السيدات في مدينة العين إلى 6 نساء.

وسجل سالم سعيد سالم بن غصنة العامري، كأكبر المتقدمين بأوراق ترشحهم، رغم أن عمره لم يتجاوز 60 عاماً، ليشكل بذلك الراغبون في الترشح لوحة بانورامية وطنية من كافة أطياف المجتمع من الفئات العمرية والشرائح المجتمعية والكفاءات العلمية.

حيث لوحظ أن معظم السيدات المرشحات من سلك التربية والتعليم والطبيبات، فيما تنوعت تخصصات الذكور من مهن ومستويات علمية مختلفة، تراوحت بمن يحمل شهادة الدكتوراه، وبمن يجيد القراءة والكتابة، كما سجل تكرار ظاهرة عودة عدد من راغبي الترشح لعدم إحضارهم ما يثبت حصولهم على إجازة رسمية من مواقع عملهم، كواحدة من الوثائق الرسمية المطلوبة لاستكمال طلب الترشح.