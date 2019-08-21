13 مرشحة في رأس الخيمة

واصل المواطنون والمواطنات توافدهم لليوم الثالث على لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أمس، حيث بلغ عدد طلبات الترشيح لعضوية المجلس 4 طلبات ليرتفع عدد إجمالي المرشحين والمرشحات إلى 35 طلباً منذ بدء التسجيل، في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي برأس الخيمة.

وأكد أحمد عبيد الطنيجي عضو لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن اليوم الثالث شهد تسجيل 4 طلبات جديدة بواقع مرشحين ومرشحتين، ليرتفع بذلك عدد طلبات الترشيح التي تقدمت بها المواطنات إلى 13 ترشيحاً، حيث تواصلت أعمال التسجيل على أكمل وجه ولم تتلق اللجنة أي شكوى من المرشحين.

حيث حرصت اللجنة على توزيع فرق العمل والمتطوعين لتوفير الراحة للمرشحين المحتملين وتوجيههم لاستكمال الأوراق المطلوبة. وأشار إلى أن التفاوت في أعداد المتقدمين للترشح مقارنة باليوم الأول هو أمر طبيعي، خاصة وأن فتح باب التسجيل مستمر حتى الغد. وأكدت مهرة صراي خلال التقدم بأوراق ترشيحها، أن مواصلة دعم القيادة الرشيدة وتمكينهما في كافة المجالات ومنها قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 50% كان الدافع الرئيس لترشحها.