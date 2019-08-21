التسجيل دون ملاحظات بعجمان

واصلت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات تسجيل طالبي الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 بقاعة الشيخ حميد بن راشد النعيمي بمتحف عجمان لليوم الثالث على التوالي، حيث استمر توافد المرشحين من الجنسين على مقر التسجيل وفقاً لآليات وخطوات التسجيل المحددة، وشهد اليوم الثالث إقبالاً جيداً من أعضاء الهيئة الانتخابية، فيما لم تسجل اللجنة ملاحظة تذكر على إجراءات عملية تسجيل المرشحين.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة عجمان أن تفاعل أعضاء الهيئة الانتخابية مازال محتفظاً بزخمه، ومعدل الإقبال الجيد في الأيام الثلاثة الأولى يقدم مؤشراً إيجابياً عن الحصيلة النهائية لعملية استقبال طلبات المرشحين الخميس المقبل.

منوهاً بأن ارتيـــاح المرشحين لسير عملية التسجيل المتمثل بغياب أي عقبة، يعكس حالة الحرص والتعاون والتنسيق الدقيق بين أطراف العملية برمتها، لتكون هذه الدورة علامة فارقة في المسيرة الانتخابية في الدولة، مبدياً ثقته في مواصلة عملية التسجيل بكفاءة عالية، وبمعدل إقبال مرتفع في اليومين الأخيرين.