حضور لافت للمرأة في الفجيرة

أعلن اللواء محمد بن غانم الكعبي، رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة الفجيرة، أن اللجنة استقبلت خلال ثلاثة أيام 41 مرشحاً ومرشحة منذ فتح باب التسجيل للترشح.

وذلك بواقع 26 مرشحاً و15 مرشحة، حيث سجّل اليوم الثالث حضوراً لافتاً للمرأة بتقدم 4 مرشحات للتسجيل، في حين سجل اثنان من الرجال ليكون العدد العدد 6 طلبات.

ووصف عدد من المرشحين في الفجيرة خوضهم تجربة الانتخابات بأنها واجب وطني لردّ الجميل والعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة الوطن، حيث أشاد المرشح سلطان مليح، مدير مركز وزارة الثقافة بالفجيرة، بدور القيادة الرشيدة في منح أبنائها المواطنين شرف المشاركة في هذا العرس الوطني الكبير.

وقالت المرشحة صابرين اليماحي، موجهة أسرية في محكمة دبا الفجيرة وعضوة في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، إن قرار القيادة رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني إلى 50% شجعها على الدخول إلى مضمار الانتخابات ، حيث إن القرار يعزز من تمكين المرأة سياسياً.

وأعرب جمعة العبدولي، موظف عسكري، عن فرحته بهذه التجربة البرلمانية التي يخوضها بكل حماس من أجل خدمة الوطن والمواطن.