20 مرشحاً في أم القيوين

استقبلت لجنة انتخابات إمارة أم القيوين، صباح أمس، 4 من طالبي الترشح لعضوية المجلس الوطني 2019، منهم سيدة، في اليوم الثالث من عملية التسجيل، كما تقدم مرشح آخر ولكن أوراقه غير مكتملة، فتم إعلامه بالنواقص وفي الغد سوف يكمل عملية الترشيح، ليصبح العدد منذ بدء عملية التسجيل الأحد الماضي 20 من طالبي الترشح، منهم 9 مرشحات.

حيث بلغ عدد المرشحين في اليوم الأول 12 مرشحاً ومرشحة، والذي يليه 4 مرشحين، وصباح أمس 4 مرشحين.وأكد المستشار راشد جمعة رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين، أن الإقبال جيد، حيث شهد تسجيل 4 من طالبي الترشح، وتلك المرحلة ستعقبها مرحلة الدعاية الانتخابية.

وقد اعتمدت اللجنة 4 شركات للإعلانات على مستوى الإمارة، وتم إعلام طالبي الترشح بها، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع بلدية أم القيوين تم من خلاله تحديد أماكن عرض اللوحات الإعلانية من قبل البلدية، وأبرزها الطرق العامة ومداخل الإمارة والأماكن القريبة من مركز التصويت، والذي سوف يجرى في قاعة (البيت متوحد).