بحث إدراج مناهج للأمن البيولوجي في الجامعات والمعاهد العليا

عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، اجتماعها الثاني للعام 2019 لمناقشة التحضيرات الخاصة لعقد الدورة الرابعة من مؤتمر الإمارات للأمن البيولوجي في أكتوبر المقبل.

كما ناقش الأعضاء مقترح خطة إدراج مناهج خاصة للأمن البيولوجي في الجامعات والمعاهد العليا، وتوصيات مشاركة وفد الدولة في اجتماعات الخبراء في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في جنيف بسويسرا، وأهمية المشاركة في مثل هذه الاجتماعات لتبادل الخبرات والاطلاع على الجهود العالمية المتعلقة بمواضيع الأمن البيولوجي والتقنيات الحديثة ذات العلاقة بالعوامل البيولوجية.

وخلال الاجتماع، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «أن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي تشكل عنصراً أساسياً في جهود اللجنة الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2013 تحت شعار «أمن بيولوجي متكامل»، خاصة ما يتعلق منها ببناء القدرات المادية والبشرية».

وذكر معاليه: «أن اللجنة الوطنية قامت بوضع استراتيجية الأمن البيولوجي بهدف تحقيق أمن بيولوجي متكامل، والإسهام في تعزيز أمن وسلامة الوطن من خلال إقرار وتحديث القوانين والتشريعات وبناء الإمكانيات والخطط الكفيلة بمنع تحول العوامل البيولوجية لتهديدات أمنية، والتصدي لأي تأثير سلبي أو حادث ناجم عن العوامل البيولوجية قد يؤثر على الدولة مجتمعياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو سياحياً». دبي - البيان