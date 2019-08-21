محمد بن زايد: سيبقى خليفة بن دعفوس مصدراً ملهماً للتفاؤل والأمل والصبر والإيجابية

المصدر: دبي - البيان

تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بخالص التعازي والمواساة في وفاة الشاب المواطن خليفة محمد راشد بن دعفوس المهيري، الشهير بمحارب السرطان، الذي وافته المنية أمس، بعد صراع مع المرض الخبيث منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «خالص تعازينا ومواساتنا في فارس الإرادة خليفة محمد دعفوس المهيري.. سيبقى خليفة، رحمه الله، مصدراً ملهماً للتفاؤل والأمل والصبر والإيجابية.. تقبله الله قبولاً حسناً وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان».

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، صورة تجمع سموه مع الفقيد، وعلق سموه عليها قائلاً: «رحل البطل شاباً ولكنه ترك الأمل والتفاؤل خلفه».

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد تكفل بعلاج خليفة محمد راشد بن دعفوس المهيري بعد فترة قصيرة من نشره فيديو على حسابه في «إنستغرام» لجمع التبرع لتكملة علاجه الذي يخضع له في الولايات المتحدة الأمريكية في المدينة الطبية بولاية هيوستن.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر الحزين، وتصدر هاشتاغ #خليفه_دعفوس موقع «تويتر» ونعاه نشطاء الموقع داعين له بالرحمة والمغفرة.