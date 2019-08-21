متابعة العمل في مركز شرطة المدينة الشامل برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، المبنى الجديد لمركز شرطة المدينة الشامل المؤقت تحت الإنشاء الخاص بمركز شرطة المدينة الشامل الصديق للبيئة والواقع على شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بتنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات والمقاييس العالمية، بما يسهم في قيام المركز بعد افتتاحه بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليه بكل انسيابية وسلاسة من خلال توفير أحدث الخدمات الذكية وتقليل زمن رحلة المتعاملين، مشيرا إلى حرص وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تقديم أفضل مستويات الخدمة لجمهور المتعاملين والمراجعين وإسعادهم بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة.

إضافة

وأكد اللواء ابن علوان أن المركز يعد إضافة نوعية لمراكز الشرطة الشاملة العاملة في الإمارة وسيسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي لتعزيز الأمن والأمان، لافتاً إلى أن هذا المبنى يطبق معايير «نظام بارجيل» الذي أطلقته دائرة بلدية رأس الخيمة.

والذي يحدد مواصفات المباني الجديدة في الإمارة ويعد أهم البرامج في استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، حيث يسهم هذا النظام في توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 30 %، وتوفير المياه بنسبة 20 %، إلى جانب رفع نسبة توليد الطاقة من الموارد المتجددة بنسبة 20 % مع حلول العام 2040 المتوافقة مع استراتيجية الإمارات للمباني الخضراء بما يضمن الاستدامة البيئية لمراكز الشرطة.

وتبلغ مساحة البناء في المركز الذي يعتبر أحد أحدث مراكز الشرطة تطورا على مستوى إمارة رأس الخيمة والواقع في منطقة حيوية 3200 متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليون درهم ويتكون من طابق واحد يضم مركز الشرطة، والدفاع المدني، ومبنى خدمة المتعاملين، بالإضافة إلى الحراسات فيما بلغت نسبة الإنجاز فيه 70 % ومن المقرر تسليمه في الثلاثين من شهر نوفمبر المقبل.

تعزيز الأمن

أوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن مراكز الشرطة الشاملة الموزعة على النطاق الجغرافي للإمارة تسهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن والأمان وتوفير الوقت والجهد على المراجعين ضمن مناطق الاختصاص، فضلاً عن تقديم كافة الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.