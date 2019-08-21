شرطة دبي ترفع مستوى أداء عمل منتسبيها

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي دورة خاصة لقياداتها الشرطية حول مفهوم «القيادة المرتكزة إلى القلب» والهادفة إلى رفع مستويات الأداء في العمل.

وحضر الدورة التي عقدت في فندق الرفلز بدبي، مديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وقدمها مايكل نيل ضابط متقاعد من الشرطة الأمريكية، ومؤسس وشريك في مؤسسة بلو كوريدج، المختصة في تصميم وتوفير حلول تطور الأفراد والمؤسسات في مجال عالم القيادة.

وقدم مايكل نيل شرحاً حول مفهوم «القيادة المرتكزة إلى القلب» والتي تنبع من حقيقة علمية مفادها «أن مشاعر الإنسان تستبق تفكيره في التعامل مع الأحداث»، لذلك فإن القيادة المرتكزة إلى القلب، تعتبر قيادة قائمة على التأثير في الآخرين من خلال المشاعر الإنسانية، بما ينعكس على قيامهم بالمهام الموكلة إليهم بكل شغف، وتساهم في تحفيزهم وإخراج مواهبهم، على خلاف القيادة التقليدية التي كانت تنتهج أسلوب «الأوتوقراطية» التي تعتمد على الطلب من الموظف بأن ينفذ المطلوب منه فقط، وهو نوع لم يعد فاعلاً على مستوى المؤسسات وحتى الشركات الكبرى كونه لا يُحفز الموظفين ولا يرفع نسب الإبداع لديهم.