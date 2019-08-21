مناقشة آلية الانضمام لـ«كلنا شرطة»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت إدارة الخدمات الأمنية المساعدة، بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، محاضرة في قاعة مليح بمجمع إدارات الشرطة، حول كيفية استخدام التطبيق والنظام الإلكتروني وآلية الانضمام لمبادرة كلنا شرطة، استفاد منها 357 من مشرفي وحراس شركات الأمن الخاصة في إمارة أبوظبي.

وأكد العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومع كافة شرائح المجتمع بما يسهم في الوقاية من الجريمة والتصدي لها.

وأشار العقيد الدكتور، حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إلى ضرورة إشراك مختلف فئات المجتمع في مبادرة كلنا شرطة، وتعزيز توعيتهم بآلية الانضمام للمبادرة، لما لها من انعكاسات إيجابية على حياتهم، في استثمار أوقات فراغهم وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم من خلال إشراكهم في الأعمال الاجتماعية التطوعية.

واستعرض المقدم سعيد سهيل المزروعي، نائب مدير إدارة الخدمات الأمنية المساعدة، محاور مهمة حول تدريب مشرفي وحراس شركات الأمن الخاصة وآلية الانضمام لمبادرة كلنا شرطة، وتفعيل الشراكة المجتمعية.