%50 انخفاض الحوادث البسيطة في نسخة «يوم بلا حوادث» الأولى

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

كشف العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي أن حملة «يوم بلا حوادث» نجحت في تحقيق مستهدفها الأول والمتمثل في صفر حوادث بليغة ووفيات لليوم الأول في العام الدراسي 2018.

كما نجحت النسخة الأولى للحملة في تخفيض نسبة الحوادث البسيطة خلال اليوم الأول من العام الدراسي بنسبة 50%، حيث سجلت إمارة دبي انخفاضاً ملحوظاً في جميع الحوادث المرورية، وبلغ إجمالي عدد حوادث الإصابات 4 حوادث خلال عام 2018، مقارنة بثمانية حوادث عام 2017.

كما بلغ عدد المركبات المتضررة عام 2018 ست مركبات فقط، مقارنة بـ15 مركبة متضررة في عام 2017، جاء ذلك خلال إطلاق القيادة العامة لشرطة دبي، للعام الثاني على التوالي الحملة الرامية إلى توعية أفراد المجتمع بإجراءات السلامة المرورية، والوصول إلى صفر حوادث بليغة ووفيات خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، والذي يوافق 2 من سبتمبر.

نتائج إيجابية

جاء الإعلان عن إطلاق الحملة التي تنظمها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، خلال مؤتمر صحفي تم عقده في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بحضور العقيد فيصل عيسى القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني، والعقيد خزرج ماجد محمد الخزرجي، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للمرور.

والمقدم الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، نائب مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعبدالله جاسم مدير إدارة حرم الطرق بالإنابة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وممثلين آخرين عن الهيئة.

وأكد العقيد جمعة بن سويدان أن إطلاق حملة «يوم بلا حوادث» للعام الثاني على التوالي، يأتي بعد النتائج الإيجابية الكبيرة التي حققتها النسخة الأولى والتي شارك فيها أكثر من 900 ألف مشترك من مختلف الجنسيات.

وثيقة تعهد

ودعا العقيد ابن سويدان أفراد المجتمع إلى التسجيل في الصفحة الإلكترونية المخصصة للحملة «يوم بلا حوادث» على الموقع الرسمي لشرطة دبي التي تحتوي على «وثيقة تعهد» للسائقين وأفراد المجتمع، ويمكنهم من خلالها المشاركة في الحملة والتوقيع على مجموعة من الالتزامات.

مسابقة التحدي

وأعلن العقيد فيصل عيسى القاسم، عن إطلاق مسابقة تحت وسم DP_challenge# عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، لأفضل صورة وفيديو توعوي يتم التقاطها لخدمة أهداف الحملة، بهدف تشجيع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة بأفضل الصور والفيديوهات المُلتقطة بكاميراتهم.