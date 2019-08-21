«الدفاع المدني» تعزّز السلامة في وسائل النقل البري والبحري

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية مبادرة «السلامة في وسائل النقل البري والبحري» المنبثقة عن حملة التوعية الرئيسية الثانية «وقايتك هدفنا»، وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية للقيادة العامة لعام 2019، بهدف تعزيز الحماية والسلامة لوسائل النقل البري والبحري ونشر ثقافة الوقاية بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

وأفاد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أن إطلاق مبادرة «السلامة في وسائل النقل البري والبحري» تأتي في إطار استراتيجية القيادة العامة للدفاع المدني المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن المبادرة تسهم في تطبيق اشتراطات السلامة العامة في وسائل النقل من خلال دعم أصحاب ومشغلي السفن والقوارب في أخذ التدابير اللازمة لإيجاد وسيلة نقل بحري آمنة، وتحميهم من الإصابات الناجمة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع أثناء الإبحار أو الوقوف على رصيف الميناء، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب وقائدي المركبات في أخذ التدابير اللازمة لإيجاد وسيلة نقل بري آمنة تضمن السلامة على الطريق لقائدي المركبات.

وأوضح قائد عام الدفاع المدني أن إدارات الدفاع المدني الإقليمية قامت بتنفيذ فعاليات مبادرة وسائل النقل البري والبحري من خلال تسيير فرق عمل متخصصة قامت بتوزيع كتيبات التوعية على العاملين في الموانئ والسفن وفي محطات فحص السيارات، وعلى المراجعين لإدارات ترخيص الآليات والسائقين والمرور والدوريات على مستوى الدولة، إلى جانب بث رسائل التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الكتيبات ورسائل التوعية تضمنت مجموعة من الإرشادات والنصائح وإرشادات لأصحاب السفن والعاملين فيها، وقائدي المركبات لحثهم على إتباع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع اندلاع الحرائق في سفنهم أو مركباتهم مع التأكيد على أهمية توفير وسائل الوقاية من الحريق، وأهمها طفاية حريق في كل مركبة وسفينة لاستخدامها في أوقات الطوارئ. أبوظبي - البيان