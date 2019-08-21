91 مخالفة ضد ملاك الحيوانات السائبة في رأس الخيمة منذ بداية العام

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

سجلت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة ممثلة في مركز رأس الخيمة للعناية بالحيوانات وبالتعاون مع دوريات «راقب» 91 مخالفة ضد ملاك الحيوانات السائبة، وأخذ تعهد على الملاك بعدم تكرار تركها مرة أخرى للشوارع، حيث تم ضبط 832 رأساً منذ بداية العام الجاري وحتى الأول من أغسطس.

وأوضح عبدالله موسى البلوشي المسؤول الإدارة لمركز رأس الخيمة للعناية بالحيوانات التابع لدائرة الخدمات العامة، أن الدائرة شددت إجراءاتها لمنع تجاوزات ملاك الحيوانات من إطلاقها في شوارع الإمارة وبين مساكن الأهالي.

حيث تمكن المركز بالتعاون مع مفتشي دوريات «راقب» من ضبط 832 رأس ماشية تنوعت بين 662 رأساً للأغنام، و167 رأساً للجمال، و3 رؤوس من الأحصنة، وذلك ضمن الحملات الرقابية على مختلف مناطق الإمارة.

حملات تثقيفية

وأشار إلى أن المركز أطلق العديد من الحملات التثقيفية الموجهة لأصحاب الحيوانات، والتي تشمل توعيتهم بعدم إطلاق سراح تلك الحيوانات خارج حظائر التربية مهددة سلامة قائدي المركبات على طرق الإمارة بوقوع الحوادث المرورية شديدة الخطورة التي يكون ضحيتَها قائدو المركبات والمرافقون لهم، بالإضافة لترويع الأهالي وخاصة الأطفال مع انتشار تلك الحيوانات بين المساكن للبحث عن الطعام بين حاويات النفايات أو قطع الأشجار والنباتات المزروعة أمام تلك المساكن.

وأضاف: خصص المركز حظائر متحركة في المناطق الأعلى تسجيلاً للمخالفات بهدف حجز تلك الحيوانات المصادرة، بهدف توفير الوقت أمام الأهالي لاسترجاعها عقب التوقيع على الإنذار أو توقيع المخالفة ضده لعدم تكرار تلك المخالفة وترك الحيوانات مرة أخرى في الشوارع، أو تنفيذ الإجراءات الخاصة بمصادرتها وتسليمها للجمعيات الخيرية لذبحها وتوزيعها على الأسر المتعففة، لافتاً إلى أن عمليات المصادرة تركزت في مناطق الجزيرة الحمراء وشعم والخران وسهيلة والدقداقة والساعدي وشمل.

حملات

وأكد أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بالدائرة، أن مفتشي «راقب» كثفوا دورياتهم على مختلف مناطق الإمارة للتأكد من خلو طرق الإمارة وخاصة السريعة والخارجية من الحيوانات السائبة، وخاصة خلال الفترة المسائية التي تكون فيها الرؤية ضعيفة أمام قائدي المركبات.

بالإضافة لمنع عمليات الرعي الجائر للحدائق المفتوحة والجزر الوسطية والتي تؤدي إلى تشوية المظهر الجمالي للإمارة ومضاعفة الأعباء المادية على مؤسسة الزراعة التجميلية بالدائرة وأصحاب المساكن في إعادة عمليات الصيانة والزراعة من جديد.

وأشار إلى أن الدائرة تسعى بصفة مستمرة لإيجاد الحلول المناسبة لتلك الحيوانات السائبة عبر إطلاق الحملات التوعوية والموجهة للملاك على مدار العام، بهدف درء الحوادث وما قد تسببه من أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات.

حيث تم زيادة عدد اللوحات الإرشادية على مختلف مناطق الإمارة، وخاصة القريبة من مواقع العزب برأس الخيمة، لافتاً إلى أن الدائرة خصصت الرقم المجاني (8008118) لتلقي البلاغات على مدار اليوم، ليتم توجيه الفرق المختصة للتعامل ومصادرة الحيوانات في حال وجودها على الطرق أو بين الأحياء السكنية.