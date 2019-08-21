عمار النعيمي يعتمد الحزمة الرابعة من «الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021»

المصدر: عجمان - وام

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمضاعفة الجهود في الحكومة المحلية وتحويل المستهدفات إلى حقائق ملموسة وواقع ينعم به مجتمع إمارة عجمان.

وذلك من خلال تكريس الموارد والطاقات كافة لملامسة توقعات مجتمع الإمارة وتلبية طموحاتهم. جاء ذلك خلال اعتماد سموه للحزمة الرابعة من منظومة مؤشرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021، والتي تضمنت 3 محاور، هي: «مكان أفضل للعيش»، و«الحكومة المتميزة»، و«اقتصاد أخضر».

مؤشرات

وأشاد سموه بالاهتمام الذي توليه حكومة عجمان لتصميم مؤشرات ذات قابلية عالية للتحقيق، والتي ستسهم في رفع جودة المبادرات والمشاريع النوعية التي ستتبناها الإمارة، كما وجه سموه بضرورة اتباع آليات فاعلة للمتابعة والتقييم ودراسة النتائج التي تحققها فرق العمل في الجهات الحكومية بشكل دوري ومنتظم لضمان مواءمتها للرؤى والتوجهات الاستراتيجية.

من جانبه أكد الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي «أن التغيرات التي طرأت على المؤشرات والمستهدفات في الحزم السابقة تمت بناءً على دراسات ومقارنات معيارية لضمان سير الجهات الحكومية نحو مستهدفات متوائمة مع الأهداف العامة ومؤشرات تسهم في تحفيز فرق العمل الحكومية إلى خوض التحدي والمنافسة من أجل تحقيقها».

واطلع سموه على أهداف الإمارة في محور «مكان أفضل للعيش»، حيث ستسعى الحكومة المحلية لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة من خلال المشاريع والمبادرات الاستراتيجية لرفع نسبة الرضا العام عن البنية التحتية في الإمارة لنسبة 86% في عام 2021 وزيادة نسبة مركبات النقل العام الصديقة للبيئة إلى 35 % عام 2021.

وستعكف الجهات الحكومية على تطوير العمليات والخدمات وتعزيز التحول الذكي المندرج تحت محور «الحكومة المتميزة» بناءً على خطة عمل متسارعة لرفع مجموعة البيانات المفتوحة إلى 350 بياناً بحلول عام 2021.