أصغر المرشحين بالشارقة 29 عاماً

اتسم اليوم الثالث في لجنة إمارة الشارقة بالهدوء النسبي بعد انخفاض أعداد المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مقارنة باليوم الأول والثاني، ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأخير زخماً أكثر في ظل انتظار المرشحين غير المسجلين الاطلاع على الأسماء المسجلة ومن ثم التقدم بالترشح أو العدول عن الفكرة خوفاً من المنافسة.

وأكد المستشار عيسى بن حنظل، رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني في الشارقة، لـ «البيان» أن المرشحين توافدوا على اللجنة منذ الساعة التاسعة والنصف تقريباً على فترات متقطعة، فيما شهد اليوم الذي سبقه توافد مرشح قبل انتهاء وقت الترشيح بعشر دقائق فقط، منوها بأن أصغر المرشحين في إمارة الشارقة يبلغ 29 عاماً.

ولفت إلى أن ما يقارب من 6 مرشحين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة الحالة الجنائية، وتم تقديم المساعدة لهم واستخراجها في نفس الوقت بعد أن قدموا أوراقاً للحصول عليها ولم يتمكن النظام الإلكتروني من ذلك بسبب اختلاف اسم الجهة الصادر إليها الشهادة، مؤكداً أن اللجنة توفر كافة التسهيلات لمساعدة المرشحين في إتمام عملية التسجيل.

وحرصت زوجة المواطن خالد العويس «كابتن بحري» على مرافقته لاستكمال إجراءات التسجيل في لجنة الشارقة، الذي أشاد بدوره بأهمية دعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات، منوهاً بسهولة إجراءات التسجيل وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والعرس الوطني.

وأكد المرشح الدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي ضرورة المشاركة في وضع التشريعات والمشاركة في تقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين والتي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن وكل من يعيش على أرض الإمارات، مشيداً بجهود اللجنة الوطنية للانتخابات بالتنظيم الدقيق لعملية تسجيل المرشحين.

ولفت المرشح عبدالعزيز عبدالله النعيمي إلى أنه قرار الترشح في انتخابات المجلس الوطني يعود إلى خبرته في المجلس الاستشاري، والعمل في مواصلات الإمارات لمدة 20 عاماً، إضافة إلى الخبرة في المجال الرياضي والعمل التطوعي، والرغبة في خدمة الوطن والمواطن، داعياً أبناء الدولة إلى المشاركة في العملية الانتخابية.