اختتام المشروع الإماراتي لتوزيع الأضاحي وكسوة العيد في لبنان

المصدر: بيروت - وام

اختتمت سفارة الإمارات العربية المتحدة في بيروت «المشروع الإماراتي لتوزيع الأضاحي وكسوة العيد»، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 24 ألف شخص من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين.

وشاركت في المشروع الذي يأتي في إطار عام التسامح وانسجاماً مع التعاليم والمبادئ السمحة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والهلال الأحمر وجمعية الشارقة الخيرية وهيئة الأعمال الخيرية.

وتولت هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لـ«دار الفتوى» في لبنان، التنفيذ الميداني للمشروع، كما تلقّى 4750 طفلاً من اللبنانيين والنازحين السوريين «هدية العيد» بهبة من مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية».