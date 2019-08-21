«نعم للعمل» نافذة طلابية تثري مهارات الأجيال الناشئة

المصدر: أبوظبي - وام

يعد البرنامج الوطني «نعم للعمل» الذي يواصل تنظيمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بنجاح نافذة طلابية تثري مهارات الأجيال الناشئة خلال فصل الصيف والإجازات، وتمنحهم الفرصة لخوض تجارب وظيفية متنوعة تعدهم للمستقبل وتؤهلهم لسوق العمل.

ويوفر البرنامج فرصاً وظيفية للكوادر الوطنية في عدد مع المؤسسات الكبرى في القطاع الخاص أثناء الإجازة الدراسية بنظام الدوام الجزئي بهدف تنمية مهاراتهم الحالية ومنحهم فرصة لاكتشاف مهارات جديدة. وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني:

«إن المبادرة الوطنية «نعم للعمل» تأتي ضمن استراتيجية المركز لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل لتأهيل الطلبة المواطنين لاكتساب مهارات تخصصية متطورة تتواكب مع متطلبات «رؤية أبوظبي 2030» و«رؤية الإمارات 2021»، مؤكداً أن البرنامج يواصل مسيرته عاماً بعد عام من أجل تحقيق هذا الهدف ومنح الأجيال الناشئة الفرصة للاستعداد المبكر لسوق العمل.

وأضاف: «إن البرنامج يضمن الاستثمار الأمثل للإجازة المدرسية فيما يفيد الشباب في مستقبلهم العملي»، لافتاً إلى «أن «نعم للعمل» تعمل على ترسيخ الدور الوطني الذي يجب أن يقوم به أبناء الوطن إضافة إلى تنمية قيمة العمل والشعور بالمسؤولية لدى الشباب والفتيات تجاه الوطن مع إكسابهم الخبرات والمهارات الوظيفية في مراحل عمرية مبكرة بما يعزز الثقة بالنفس».

وأوضح: «إن البرنامج يتميز بتفاعله مع سوق العمل، ويتضمن 4 مستويات متدرجة، يتم منح المواطن بعدها مؤهلاً معتمداً من الهيئة الوطنية للمؤهلات بما يفتح أمام الشباب أبواب المستقبل الواعد في المزيد من التخصصات ذات الأهمية في القطاع الخاص والمجتمع».

وأكد أن نجاح مبادرة «نعم للعمل» يرجع إلى الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني والرعاية الكريمة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للبرنامج منذ انطلاقته الأولى.