«حمدان الطبية» توقع اتفاقية تعاون مع «دبي للسياحة»

المصدر: دبي - البيان

وقعت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة السياحة والتسويق التجاري، تهدف إلى دعم وتعزيز جهود الجائزة وأهدافها الرامية الى إحداث تغيير ايجابي ومستدام في القطاع الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنص الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات من خلال استضافة وجذب المؤتمرات العالمية إلى دبي، ولتعزيز النهوض بالمؤسسات البحثية والعلمية على مستوى الدولة.

وقع الاتفاقية عبدالله بن سوقات ممثلاً عن جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية المدير التنفيذي بالجائزة، وأحمد خليفة الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والاستثمارات بدائرة السياحة والتسويق التجاري

وقال عبدالله بن سوقات: «إن الاتفاقية جاءت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي راعي الجائزة، بضرورة تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بجعل دبي واجهه سياحية لكافة المؤتمرات العالمية والتي بدورها تعمل على تبادل الخبرات العلمية ومن ثم الارتقاء بالبحث العلمي والقطاع الصحي بالدولة».