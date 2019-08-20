حمدان بن محمد: خليفة دعفوس رحل وترك الأمل والتفاؤل خلفه

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الشاب المواطن خليفة محمد راشد بن دعفوس المهيري، الذي توفي بعد صراع دام عدة سنوات مع مرض السرطان، مؤكداً أن دعفوس رحل شاباً ولكنه ترك الأمل والتفاؤل خلفه.

وكتب سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر "رحل البطل شابا ولكنه ترك الأمل والتفاؤل خلفه" مع صورة تجمعه بالشاب الراحل.

وكان الشاب المواطن خليفة محمد راشد بن دعفوس المهيري، الشهير بمحارب السرطان، قد وافته المنية بعد إصابته بالمرض الخبيث منذ أكثر من 5 سنوات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر الحزين، وتصدر هاشتاج #خليفه_دعفوس موقع تويتر ونعاه نشطاء الموقع داعين له بالرحمة والمغفرة.



وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن قد تكفل بعلاج خليفة دعفوس بعد فترة قصيرة من نشره فيديو على حسابه في "انستغرام" لجمع التبرع لتكملة علاجه الذي كان يخضع له في الولايات المتحدة الأمريكية في المدينة الطبية في ولاية هيوستن.