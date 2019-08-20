وفاة الشاب المواطن خليفة دعفوس محارب السرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الشاب المواطن خليفة محمد راشد بن دعفوس المهيري، الشهير بمحارب السرطان بعد إصابته بالمرض الخبيث منذ أكثر من 5 سنوات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر الحزين، وتصدر هاشتاج #خليفه_دعفوس موقع تويتر ونعاه نشطاء الموقع داعين له بالرحمة والمغفرة.



وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد تكفل بعلاج خليفة دعفوس بعد فترة قصيرة من نشره فيديو على حسابه في "انستغرام" لجمع التبرع لتكملة علاجه الذي يخضع له في الولايات المتحدة الأمريكية في المدينة الطبية في ولاية هيوستن.

وحكى خليفة لـــ"البيان" في وقت سابق عن مرضه " الساركوما" ورحلة علاجه فقال إنه تم اكتشاف المرض وبعد فترة سافر إلى الولايات المتحدة للعلاج في 2014، وخضع للعلاج الكيماوي وأجرى 20 جلسة كيماوي كانت تخفض من انتشار المرض لكنها لم تعالجه بشكل كامل وعند توقفه عن العلاج الكيماوي يشتد مرضه، وانتشر المرض برجله اليسرى وتم بترها من أعلى الركبة خوفاً من انتشار المرض إلى بقية أجزاء الجسم.

وتابع خليفة القول: يوجد علاج تجريبي جديد في الولايات المتحدة لهذا المرض وسوف يخضع له لكنه مكلف ويتأمل الشفاء من المرض بقوة إرادته وصبره وايمانه، ولايزال خليفة يحارب من أجل حياته بالابتسامة والصبر الجميل ويقول لمتابعيه في أحد الفيديوهات على الانستغرام إن سر الشفاء هو الابتسامة وأنه سيقهر هذا المرض الخبيث مهما طالت مدة العلاج الكيميائي وعدد العمليات الجراحية.

وعلى الرغم من تعب خليفة خلال الاتصال الهاتفي لكنه دائما كان يردد «الحمدالله على كل شيء وإن شاء الله سأعود للوطن بخير، وسأتغلب على المرض»، الذي عانى منذ في فترة العلاج ومر بمراحل عصيبة لكن الصبر والامل كانا العنوان الأبرز في حياته وسر مواجهته لأصعب الظروف التي مر بها.

وألهم خليفة المهيري آلاف المتابعين، على حساباته في مواقع التواصل وعشرات الأطباء الذين عاشوا معه مرحلة عصيبة في حياته، الصبر والأمل، بعد إصابته بمرض السرطان وخضوعه لعلاج كيميائي مطول ومرهق في أمريكا، ويقول إن وجود زوجته وابنه الوحيد دعفوس ووالده ووالدته وشقيقيه بجانبه كانوا البلسم الذي يداوي جراحه.