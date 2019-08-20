تدشين مركز شرطة ذكي في السيف

المصدر: دبي - البيان

دشّنت القيادة العامة لشرطة دبي مركز الشرطة الذكي SPS في منطقة السيف بالرفاعة، وذلك في إطار خطتها للتحول من مراكز الشرطة التقليدية إلى مراكز الشرطة الذكية التي تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري.

وقال المقدم مهندس حسين بن غليطة نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، مدير مشروع مراكز الشرطة الذكية، إن مراكز الشرطة الذكية تأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة المستقبلية الرامية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً، وإن هذه المراكز بما تقدمه من خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية وشهادات وتصاريح، تمثل نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة، لا سيما وأنها تقدم وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.

وأوضح المقدم بن غليطة أن تصميم مركز الشرطة الذكي في منطقة السيف يتميز بتصميمه التراثي ليتلاءم مع بيئة المنطقة العريقة، وروح العمارة الإماراتية الأصيلة التي ما زالت تغلب على المكان، مضيفاً أن الخدمات الذكية في داخل المركز هي ذاتها أسوة ببقية المراكز الأخرى، حيث تتوفر 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية يقدمها المركز دون تدخل بشري.