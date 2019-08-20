شرطة دبي تناقش رفع مؤشر السعادة للمتعاملين

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، نائب رئيس مجلس شرطة دبي لإدارة السمعة وإسعاد المتعاملين، اجتماع المجلس للاطلاع على مستوى جودة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، والخروج بمقترحات للارتقاء بمنظومة العمل والإسهام في رفع مؤشرات السعادة بما يعكس السمعة المتميزة لشرطة دبي بوصفها مؤسسة أمنية خدمية ومجتمعية.

شارك بالاجتماع العميد الأستاذ الدكتور محمد الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الدكتور عارف عبد الرحيم نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، والعميد يوسف العديدي مدير مركز شرطة القصيص، والعميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، وأعضاء المجلس من كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة.