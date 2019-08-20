1338 مستفيداً من حملة شرطة أبوظبي في النزاهة الوظيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد 1338 شخصاً من حملة التوعية التي نفذتها شرطة أبوظبي تحت شعار «لأمانتهم راعون» ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز السلوكيات الإيجابية في مجال النزاهة الوظيفية، واستهدفت المؤسسات الحكومية والتعليمية والأسرية، والمجالس المجتمعية والرمضانية والشبابية في إمارة أبوظبي، وتستمر حتى نهاية العام الجاري.

وأكد العقيد مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز مفهوم النزاهة الوظيفية في مجتمعنا بالتعاون مع المؤسسات، والقطاعات العامة والخاصة وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية والمفاهيم الأخلاقية.

وأوضح أن الحملة شملت ورش عمل وعقد محاضرات، وإعداد وتوزيع كتيبات التوعية إلى جانب التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستحداث شراكات استراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والإدارة العامة للجمارك بأبوظبي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ركزت على تثقيف أفراد المجتمع بمخاطر التجاوزات القانونية، وتعزيز المفاهيم الأخلاقية للنزاهة الوظيفية، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.