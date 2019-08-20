«طرق دبي» تحصل على جائزة دولية في إدارة الصحة والسلامة المهنية

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بجائزة السلامة الدولية مع وسام الجدارة لعام 2019، المقدمة من مجلس السلامة البريطاني ومقره المملكة المتحدة، بوصفها أفضل مؤسسة حكومية محلية ضمن فئة المؤسسات الحكومية والدفاعية والخدمية المحلية، تقديراً لمسيرتها المتميزة في مجال إدارة الصحة والسلامة المهنية، وذلك من خلال التزامها بتوفير الحماية لموظفيها من الإصابات والمخاطر الصحية في العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وعبّر ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالهيئة، عن اعتزازه بهذه الجائزة التي تعزز رؤية الهيئة في ضمان «تنقل آمن وسهل للجميع»، وتؤكد التزامنا بضمان أنظمة تنقل مستدامة من شأنها دعم تطور إمارة دبي بالتوافق مع الاستراتيجيات المحلية والوطنية.

مؤكداً أن حصول هيئة الطرق والمواصلات على جائزة أفضل مؤسسة في فئة «المؤسسات الحكومية والدفاعية والخدمية المحلية» ضمن جوائز السلامة الدولية من إجمالي المؤسسات المشاركة على مستوى العالم في عام 2019، يعكس قدرتها العالية وأداءها المتميز في مجال الصحة والسلامة وقال: إن هذه الجائزة تضاف إلى مجموع الإنجازات الكبرى لهيئة الطرق والمواصلات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتعزيز أداء الصحة والسلامة المهنية، مع التركيز على ضمان استمرارها في قيادة الجهود للوصول إلى أعلى درجات السلامة في تشغيل منظومة النقل على المستوى العالمي.

موضحاً أن الهيئة تعمل على التطوير المستمر لأنظمة الصحة والسلامة. وأضاف بوشهاب: إنه بعد حصول هيئة الطرق والمواصلات على هذه الجوائز لعام 2019 وبعد فوزها بأكثر الجوائز المرموقة عالمياً في مجال الصحة والسلامة المهنية مثل «جائزة سيف الشرف وجائزة الشرف العالمية» في عام 2018، تؤكد هيئة الطرق والمواصلات مكانتها بوصفها إحدى المنظمات الرائدة عالمياً في تبني أعلى معايير الصحة والسلامة في قطاع النقل العام. من ناحيته، تقدم مايك روبنسون، المدير التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، بالتهنئة لهيئة الطرق والمواصلات بمناسبة الفوز بجائزة السلامة الدولية مع وسام الجدارة لعام 2019، مثمناً التزامها وجهودها الحثيثة لجعل موظفيها وبيئة العمل لديها خالية من الإصابات والمخاطر الصحية.