«كهرباء دبي»: «ويتيكس» منصة رائدة لاستعراض التقنيات الخضراء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2019، الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، بات منصة رائدة لاستعراض الحلول والتقنيات الخضراء، حيث يلتقي خلال فترة انعقاده الخبراء والمهتمون وممثلو الحكومات والشركات، لاستعراض ومناقشة تطورات هذه الحلول المهمة، والاستفادة منها.

وتنظم الدورة الـ 21 من معرض «ويتيكس» 2019 في الفترة ما بين 21 و23 أكتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتتزامن مع الدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، تحت مظلة الدورة السادسة من الأسبوع الأخضر.

ويوفر المعرض منصة فريدة للأعمال لمزودي الحلول والمستثمرين وصناع القرار من الدوائر الحكومية والمستهلكين وشركاء الأعمال المهتمين من القطاع العام والخاص، حيث يتنامى يوماً بعد يوم الاهتمام العالمي بالحلول والتقنيات الخضراء التي تدعم البيئة المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية على الصحة والبيئة والتنمية. ويستعرض «ويتيكس» 2019 التقنيات العالمية الخضراء المبتكرة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والمتجددة والبيئة والنفط والغاز.

رؤية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»: «يأتي تنظيم المعرض ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بدولة الإمارات، واستشراف المستقبل، وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لتأمين مستقبل سعيد للأجيال المقبلة».

وأضاف: «يشكل المعرض فرصة لتلاقي الخبراء والمتخصصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وصناع القرار الحكوميين، وشركاء الأعمال المحتملين، والمستهلكين من القطاعين العام والخاص، كما يتضمن المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة المرتبطة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وحماية البيئة».