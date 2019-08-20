امرأة تفتتح التسجيل باليوم الثاني في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

شهد اليوم الثاني في لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أمس، استمرار توافد المواطنين والمواطنات لتقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس.

حيث بلغ عدد المسجلين، أمس، 5 مرشحين ومرشحات بينهم مرشحة واحدة التي افتتحت التسجيل عند الساعة الثامنة صباحاً، وبذلك يسيطر المرشحون على طلبات الترشيح مع انتهاء اليوم الثاني ليرتفع العدد إلى 22 مرشحاً، مقابل 11 مرشحة من النساء.

وأكد منذر بن شكر الزعابي عضو لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني، نجاح عملية التسجيل خلال اليوم الأول والثاني، حيث لا تستغرق عملية التسجيل أكثر من 5 دقائق في حالة جاهزية جميع المستندات المطلوبة من المرشح، وذلك يرجع إلى التعاون بين الجهات المختصة وجاهزية موظفي تسجيل الذين خضعوا للتدريب المكثف خلال الفترة السابقة.

بالإضافة لدور المتطوعين في عملية التوجيه والمساعدة على مستوى المركز وللمرشحين، لافتاً إلى التواجد الواضح للعنصر النسائي ومشاركتها في التسجيل لعضوية المجلس الوطني مما يعكس رؤية القيادة في عملية تمثيل المرأة بنسبة 50% وهذا يعطي انطباعاً عن الوعي المجتمعي بأهمية التمثيل للعنصرين والذي ينعكس بشكل إيجابي على عملية التسجيل.

وأكد محمد أحمد الكيت عضو لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني، أن العملية الانتخابية في الإمارة تشهد نضجاً ملموساً من دورة إلى أخرى، مشيراً إلى سهولة عملية تسجيل الراغبين في الترشح، حيث شهد اليوم الثاني تسجيل 5 مرشحين بينهم مرشحة واحدة من السيدات، وتقدم عدد من المرشحين وصل عددهم 4 لم يكملوا تسجيلهم، اثنان قدموا للسؤال عن الأوراق المطلوبة.

ومرشحتان لم تكتمل مستندات التسجيل، فيما كان الهدوء سائداً طيلة ساعات التسجيل، مؤكداً على ارتفاع درجة الوعي والإدراك بالمسؤولية لدى المرشحين، والذي يظهر ذلك جلياً خلال التقدم بطلبات التسجيل واتباع التوجيهات داخل اللجنة.

وينطلق المرشح المحامي سالم المفتول، بخبراته القضائية للمشاركة في الترشح لعضوية المجلس الوطني، مهنئاً القيادة الرشيدة على العرس الانتخابي في دورته الجديدة، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة الوطنية للانتخابات وجهودها في تسجيل الإجراءات، متمنياً أن أكون عنصراً فاعلاً في العملية الانتخابية.

وقالت انتصار أحمد الزعابي معلمة رياض أطفال، وأول من افتتح التسجيل في اليوم الثاني، إن تشجيع القيادة الرشيدة لنا كنساء دفعني للمشاركة في العرس الانتخابي، وكانت إجراءات التسجيل سهلة وميسرة للمرشحين، وحضرت الساعة الثامنة صباحاً وانتهت بخمس دقائق.

وأكد أحمد الخنبولي الشحي، أن مشاركتنا واجب وطني والذي يجد في نفسه القدرة على تمثيل الشعب يتقدم لهذه الخطوة التي أتاحتها لنا قيادتنا الرشيدة، وخاصة حين أتاحت المجال للشباب وخاصة المؤثرين منهم بطاقتهم الإيجابية.