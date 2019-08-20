«أنتم أولاً».. مبادرة لتوعية العمال بمعايير السلامة المهنية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نفـذ فريق من ضباط وصف ضباط وأفراد مركز شرطة المدينـة الشامـل وقسم الشرطـة المجتمعيـة في عجمان، مبادرة «أنتم أولاً»، والتي تهدف إلى توعية الفئة العاملة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال العمل في المنشآت الخارجية، وخصوصاً تحت أشعة الشمس المباشرة، وذلك ضمن جهود القيادة العامة لشرطة عجمان المتواصلة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل بتعزيز الأمن والأمان وتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

وقالت الرائـد فاطمة عبيد الشامسي رئيس قسم الشرطة المجتمعية، إن تنفيذ المبادرة جاء من منطلق حرص شرطة عجمان ودعم مسؤوليتها تجاه جميع أفراد المجتمع، وترسيخ قيم الإخاء الاجتماعي بين فئات المجتمع والقيم الإنسانية وتقديم العون والشكر للآخرين، وتقديراً لدور العمالة الهام في المجالات المختلفة، والذي يعتبر حجر الأساس في مسيرة التنمية، وحرصاً على سلامتهم وأداء عملهم دون التعرض لأي مخاطر.

وأشارت رئيس قسم الشرطة المجتمعية إلى أن فريق من موظفي مركز شرطة المدينة الشامل وقسم الشرطة المجتمعية قاموا بتوزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال لتشجيعهم على شرب المياه بكثرة لتبريد الجسم وتعويض السوائل المفقودة، وتوزيع النشرات والقبعات الواقية من أشعة الشمس بمختلف المواقع الإنشائية بالإمارة، إلى جانب تقديم النصح والإرشاد لهم باعتماد المعايير الدولية في السلامة المهنية، وتوفير جو ملائم ومريح لإنجاز المهام المطلوبة، وتوفير معدات الوقاية والسلامة المهنية الملائمة لنوع العمل المنجز.

وعبر العمال عن شكرهم البالغ لشرطة عجمان، والتي تسعى دائماً لتأمين سلامتهم والحرص على ضمان بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطـر.