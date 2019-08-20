55897 خدمة أنجزتها «حماية البيئة» في رأس الخيمة خلال 6 أشهر

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة في تقرير الحوكمة للنصف الأول لعام 2019 عن تقديمها 55897 خدمة للمتعاملين والمجتمع مصنفة على 113 نوع خدمة.

وأوضح الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام للهيئة، أن ما أنجزته الهيئة من خدمات بجودة عالية وبأعلى معايير ودرجات إسعاد المتعاملين خلال النصف الأول من عام 2019 يأتي ترجمة لتوجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالعمل البيئي وإيمانه العميق بضرورة أن تصبح رأس الخيمة إمارة مستدامة.

والسعي الدائم من قبل سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي ورئيس الهيئة، والذي لا يدخر جهدا في المتابعة الحثيثة لمدى التزام المنشآت الصناعية والمهنية بالاشتراطات البيئية.

وأشار إلى أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والخدمات الرامية إلى إسعاد متعامليها من خلال التحول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية، حيث قامت الهيئة بإصدار وتجديد وتعديل 1436 تصريحاً بيئياً للمنشآت الصناعية والمهنية عن طريق نظام الترخيص الإلكتروني والتطبيقات الذكية للهيئة ودون الحاجة لزيارة مقر الهيئة.

وبلغ عدد تقارير قياس جودة الهواء 25364 تقريراً عن جودة الهواء، وتمثل جودة الهواء إحدى القضايا الرئيسية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تستهدف الأجندة رفع معدل جودة الهواء من مستواها الحالي إلى 90% بحلول عام 2021.

وأضاف: أصدرت الهيئة وجددت 68 رخصة صيد للنزهة، و15 رخصة الصيد الحرفي، فيما ارتفع عدد المراسي إلى 1558 مرسى والمخازن إلى 552 مخزناً في العام 2019، كما استفاد عدد 2681 متعاملاً من قطاع الصيد السمكي بالخدمات التي قدمتها لهم الهيئة، فيما ارتفع عدد الكهوف البحرية الاصطناعية التي أنزلتها الهيئة في سواحل الإمارة إلى 973 كهفاً، علماً بأن هذه الكهوف تقدم خدمة مباشرة للأحيائية البحرية وتعتبر من أهم برامج حماية الأحياء البحرية التي توفرها الهيئة.

كما أصدرت الهيئة خلال النصف الأول عدد 190 شهادة عدم ممانعة لترخيص الصهاريج، وعدد 483 شهادة عدم ممانعة لاستيراد المواد الكيميائية، وعدد 74 شهادة عدم ممانعة لتصدير المواد الكيميائية وعدد 6 شهادات عدم ممانعة لنقل الزيوت المستعملة من موانئ رأس الخيمة.