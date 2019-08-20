«قضاء أبوظبي» تعزز التعاون العدلي مع وفد أردني

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من قطاع العدالة الأردني، وذلك في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات القضائية والعدلية، بما يسهم في تقوية أواصر الشراكة الفاعلة نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون في دول المنطقة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام الدائرة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات القضائية الإقليمية والدولية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي.

واطلع الوفد خلال الزيارة على تجربة نيابة أبوظبي، في تقديم خدمات قضائية متميزة وفق أرقى المعايير، فضلاً عن استراتيجيتها وهيكلها التنظيمي، والتطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية عبر التحول الرقمي واستخدام أحدث التقنيات، من خلال برنامج النيابة العامة الإلكتروني، الذي يضمن اختصار الوقت والجهد وتحقيق سرعة الإنجاز.

كما تعرف على نظام المحاكمة عن بعد، الذي يتضمن نظام ربط النيابة العامة والمحاكم الجزائية بالمنشآت العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب الاطلاع على تطبيق «بلّغ النيابة»، المخصص لأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، للإبلاغ عن أي واقعة معاقب عليها قانوناً مع تقديم الدليل.

وتضمنت الزيارة جولة في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، تعرف خلالها الوفد على الخدمات المقدمة وسهولة إنجاز المعاملات، إذ شملت الجولة مراكز إسعاد المتعاملين، وقاعة ظبية المخصصة لتقديم الخدمات القضائية والعدلية لفئة المتعاملين من النساء، والمكتبة المركزية للدائرة، التي تقدم خدمات مكتبية عالمية المستوى عن طريق توفير واقتناء جميع المصادر المتخصصة في القانون، وإدارتها عبر نظام إلكتروني عالمي، يتميز بسعته وشموليته العالية وتبسيطه لإجراءات العمل، إضافة إلى نظام فهرسة وقواعد بيانات متعددة تتميز بدقتها وسهولة البحث فيها.

وأشاد الوفد الزائر، بالمستوى المتقدم للخدمات في دائرة القضاء والاستخدام الواسع للتقنيات المتطورة، بما يحقق سهولة الوصول إلى العدالة، وتقديم خدمات قضائية رائدة.

وفي ختام الزيارة، جرى تبادل الدروع والهدايا التذكارية.