«المركزي»: مزايا مصرفية لمنتسبي الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إشعاراً إلى كافة البنوك العاملة في الإمارات بشأن إعفاء منتسبي الخدمة الوطنية من الحد الأدنى للرصيد وإلغاء الرسوم المفروضة إذا قل الرصيد عن الحد الأدنى، وتم توجيه البنوك بضرورة التأكد من التحاق المواطن بالخدمة الوطنية من خلال شهادة صادرة عن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تفيد بإتمام إجراءات التسجيل وعدم وجود أسباب موجبة للاستثناء أو التأجيل أو الإعفاء القانوني من الخدمة الوطنية، قبل منح الإعفاء.

ورحب المصرف بمبادرة القطاع المصرفي بشأن إعفاء منتسبي الخدمة الوطنية من رسوم الحد الأدنى للرصيد وإلغاء الحد الأدنى عند فتح الحساب، وذلك دعماً لبرنامج الخدمة الوطنية.

وعبر مبارك راشد المنصوري - محافظ المصرف المركزي عن شكره للواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان - رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لحرصه على تيسير أمور منتسبي الخدمة الوطنية وتواصله مع المصرف المركزي من أجل تسهيل إجراءات فتح الحساب لهم، وكذلك الشكر موصول لاتحاد مصارف الإمارات والقطاع المصرفي على تجاوبهم ودعمهم.