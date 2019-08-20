دفع تعرفة مركبات الأجرة التابعة لمطار أبوظبي بالبطاقات الائتمانية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن انتهاء تركيب أجهزة الدفع بالبطاقات الائتمانية في جميع مركبات الأجرة التابعة لمطار أبوظبي الدولي وذلك بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

وتأتي هذه الخدمة في إطار الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركات المشغلة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي مركبات الأجرة، حيث تتيح لهم دفع تعرفة المركبة بطريقة سهلة وآمنة ومريحة خاصة في حال عدم توفر المبلغ نقداً، كما تتيح هذه الخدمة الدفع عن طريق خاصية «APPLE PAY وSAMSUNG PAY».

ويدرس المركز تطوير الخدمات المقدمة عن طريق الدفع الإلكتروني وتجربة جميع وسائل الدفع المتاحة وذلك بإدخال خدمة الدفع عن طريق «ALI PAY والدفع عن طريق WeChat وطرق أخرى».

وفي نفس الوقت تدعم هذه الخدمة الجديدة عملية التحول الرقمي التي ينتهجها المركز لتفعيل الخدمات الرقمية بمختلف القطاعات بما يتماشى مع تطلعات وطموحات المتعاملين ويعزز رضاهم ويحقق السعادة لهم، كما تواكب الخدمة الجديدة مبادرة الحكومة الذكية والتطورات المتسارعة التي تشهدها الخدمات في قطاع النقل، ومن شأنها أيضاً أن ترفع معدل الإقبال على استخدام مركبات الأجرة العاملة في المطار من قبل مختلف شرائح المجتمع المقيمين والزائرين والسائحين. وأضاف مركز النقل المتكامل أن عدد معاملات الدفع التي تم تنفيذها عبر بطاقات الائتمان، منذ بدء الخدمة في منتصف شهر يوليو بلغ أكثر من 1100 معاملة.