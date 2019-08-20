شرطة الفجيرة تطلق حملة توعوية عن مخاطر الحوادث المرورية

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة في إدارة المرور والدوريات، الحملة الفصلية الرابعة لعام 2019 تحت شعار (يداً بيد لنضع للحوادث حد).

والتي تستمر فعالياتها لمدة شهر، والتي تأتي ضمن إطار الحملات المحلية للخطة التشغيلية لإدارة المرور والدوريات بالقيادة والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية، والتي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

تهدف الحملة إلى نشر ثقافة الوعي المروري ودوره في غرس مفاهيم القيادة الآمنة والابتعاد عن الممارسات الخطرة.

كما تسعى الحملة إلى تعزيز دور المسؤولية المجتمعية لدى كافة القطاعات والمؤسسات وأفراد المجتمع لرفع شعار السلامة أولاً، للحد من الحوادث والإصابات والوفيات.