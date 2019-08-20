«أبوظبي التقني» ينظم الملتقى العلمي العالمي 24 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - وام

ينظم «مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني»، الملتقى العلمي العالمي 2019 خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. يشارك في الملتقى نحو 1500 من البراعم والشباب، الذين يمثلون 58 دولة، وتتراوح أعمارهم ما بين 9 و25 عاماً، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمعلمين والتربويين والمبدعين، ضمن أكبر معرض عالمي غير تنافسي يدعم التعاون والبحث العلمي بين دول العالم كافة.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن الملتقى العلمي العالمي 2019 يتضمن حلقات نقاشية موسعة، ويوفر فرصاً للتواصل ومناقشة المشاريع العلمية، التي ابتكرها وصممها شباب ومبدعو العالم ضمن 13 فئة مختلفة هي الأحياء والعلوم السلوكية والاجتماعية والكيمياء وعلوم الكمبيوتر وعلوم الأرض والطاقة والنقل والهندسة والتحليلات والإدارة البيئية الكهربائية والميكانيكية والعلوم الرياضية والطب والصحة والفيزياء وعلم الفلك والتكنولوجيا الحيوية.

وأضاف أن الملتقى يقدم فرصاً استثنائية لتعزيز التواصل الثقافي ودعم العلاقات بين الشباب والمؤسسات العملية والمعلمين من خلال التباحث وتبادل وجهات النظر. وستطرح مشاريع فنية واجتماعية خلال ورش العمل المختلفة إلى جانب رحلات ثقافية وندوات وأنشطة ستكون جزءاً من برنامج المشاركين في المنتدى.

وأشار إلى أنه سيعقد على هامش الحدث مؤتمر للمواطنين الشباب وسيناقش الذكاء الاصطناعي لتوفير مساحة لهم لتبادل وجهات النظر حول التطورات التكنولوجية الجديدة و المثيرة للاهتمام، لافتاً إلى أن «أبوظبي التقني» ينظم الملتقي، بالتعاون مع «ملست» المنظمة الدولية للأنشطة الترفيهية في مجالي العلوم والتكنولوجيا وهي منظمة دولية غير ربحية ملتزمة بالنهوض بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات والمعرفة العلمية للشباب من خلال المعارض والمؤتمرات العلمية.

وقال الشامسي: ملتزمون برؤية الدولة للنهوض بالابتكار العلمي والتعليم عبر القطاعات الرئيسية ورعاية مواهب الشباب لإحداث تغيير إيجابي وتقديم حلول لتحديات العصر الحديث، ونتطلع إلى استقبال الوفود في سبتمبر ونعد بتجربة لا تنسى لجميع المشاركين والزوار.