288 طلب ترشح لانتخابات "الوطني" خلال يومين بينها 103 للمرأة

المصدر: وام

واصلت مراكز تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 الموزعة على مناطق الدولة كافة استقبال طلبات الترشح لليوم الثاني على التوالي.

فقد تسلمت اللجنة الوطنية للانتخابات مع انتهاء اليوم الثاني 94 طلب ترشح من بينها طلبات من 36 امرأة وذلك خلال الفترة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.

كانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد تلقت في اليوم الأول 194 طلب ترشح من بينها 67 للمرأة وسط إقبال كبير من المرشحات على مراكز التسجيل لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم خلال اليومين الأول والثاني 288 مرشحا في جميع إمارات الدولة من بينهم 103 إناث و185 " ذكور".

وتتواصل عملية تسجيل المرشحين حتى يوم الخميس المقبل 22 أغسطس الجاري وفقا للجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وبلغ عدد طلبات الترشح خلال اليومين الأول والثاني في إمارة أبوظبي 86 طلبا موزعا على "أبوظبي والعين والظفرة" من بينها 33 للمرأة وفي إمارة دبي 33 طلبا من بينها 16 للمرأة و إمارة الشارقة 74 طلبا من بينها 23 للمرأة و في إمارة عجمان 10طلبات من بينها طلب واحد لامرأة و إمارة أم القيوين 17 طلبا من بينها 8 طلبات للمرأة وإمارة رأس الخيمة 33 طلبا من بينها 11 للمرأة و إمارة الفجيرة 35 طلبا من بينها 11 للمرأة.

وبدأت أمس 18 أغسطس 2019 عملية تسجيل المرشحين في جميع مراكز التسجيل المنتشرة في إمارات الدولة والتي تستمر حتى نهاية يوم الخميس المقبل.

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الإتحادي2019 ستعلن اللجنة الوطنية للانتخابات .. القائمة الأولية للمرشحين يوم 25 أغسطس على أن تعلن القائمة النهائية في 3 سبتمبر المقبل في حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتبارا من يوم 8 سبتمبر 2019 وتستمر 27 يوما.