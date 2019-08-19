شرطة دبي و«دبي للإعلام» ترصدان نجاحات المرأة الإماراتية عبر «مسيرة العطاء»

المصدر: دبي - البيان

أعلن قسم الوعي والتثقيف في إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، عن إطلاق مبادرة «مسيرة العطاء» الهادفة إلى استضافة قياديات إماراتيات حققن نجاحاً لافتاً في العمل الميداني على مستوى الدولة ضمن حلقات نقاشية متلفزة تحمل عنوان «إماراتية وأفتخر»، وذلك بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة العميد محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

ويتم بث الحلقات النقاشية التي يتم تنفيذها تزامناً مع اقتراب الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق الثامن والعشرين من الشهر الجاري، ضمن فعاليات برنامج «تواصل» الذي يبث على تلفزيون سما دبي، ويرصد نبض الإمارات ويلبي احتياجات الناس في المجتمع.

واستضاف البرنامج في حلقته الأولى موزة سويدان مدير إدارة الاستراتيجية والابتكار في دبي الذكية، وفي الحلقة الثانية استضاف الملازم سلمى محمد المري من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فيما سيستضيف خلال الأيام المقبلة ميثاء الحبسي رئيس تنفيذي في مؤسسة الإمارات لرعاية الشباب، وحصة تهلك مستشار وزيرة تنمية المجتمع لاستعراض تجاربهما المتميزة في العمل المهني والميداني.

وأكد العميد عارف محمد أهلي مدير إدارة حماية المرأة والطفل، أن مبادرة مسيرة العطاء عبارة عن حلقات نقاشية في تلفزيون سما دبي، تستضيف خلالها شخصيات نسائية، يستعرض تجاربهن وكيفية وصولهن لمناصب قيادية، ونجاحهن في تشكيل طموحاتهن وتجاوز الصعوبات، مبيناً أن المبادرة تعتبر فرصة ذهبية لعرض التجارب الناجحة للاستفادة والتغلب على التحديات، وذلك بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.