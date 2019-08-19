6391 مستفيداً من «طبية شرطة رأس الخيمة» خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بلغ مجموع مراجعي قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وفقاً لإحصائية النصف الأول من العام الجاري 6391 مستفيداً من منتسبي القيادة وذويهم.

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وأكد العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، أن قسم الخدمات الطبية يقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع منتسبي شرطة رأس الخيمة وذويهم ونزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، عبر وحدات المختبر والأشعة والأسنان، والعيادة العامة وغيرها، إلى جانب تقديم الخدمات الدوائية اللازمة عبر صيدلية القسم، وفقاً لمعايير الجودة والتميز بوزارة الداخلية.

وأوضح العقيد علي صالح الحرش رئيس قسم الخدمات الطبية أن عيادة القسم استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري 2288 مراجعاً، ووحدة المختبر 819 مراجعاً والأشعة 224 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي الصيدلية 4294 مستفيداً.