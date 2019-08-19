«إسعاف دبي» تعاملت مع 1683 مريضاً بالعيد

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشف تقرير صادر عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن المؤسسة تعاملت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مع 1683 مريضاً، من خلال 1548 بلاغاً استجابت لها المؤسسة خلال تلك الفترة، اشتملت على 1118 حالة طبية و263 إصابة ناتجة عن الحوادث العارضة العامة، و96 إصابة ناتجة عن حوادث السير.

73 بلاغاً

وأكدت المؤسسة أنها تلقت 73 بلاغاً عن حالات حرجة، أو بليغة، و309 حالات متوسطة، و1078 حالة بسيطة خلال إجازة العيد، بإجمالي 1683 مريضاً، وهي الحالات التي استجابت لها المؤسسة خلال عيد الأضحى بزيادة ملحوظة عن العامين الماضيين، ففي عام 2018 تعاملت المؤسسة مع 1474 حالة وفي 2017 تعاملت مع 1377 حالة.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة: إن المؤسسة تنفذ سياسة جاهزية المسعفين والسائقين وتوفير كل الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ المرضى، مشيراً إلى أن 1278 من الكوادر الإسعافية المؤهلة و214 مركبة كانوا على أهبة الاستعداد على مدار 24 ساعة، طوال أيام العيد خاصة في أماكن التنزه والحدائق والشواطئ والمصليات.

جاهزية

وأوضح أن هذه الجاهزية تتم في فترات متقاربة ودورية ليكون المسعفون على أهبة الاستعداد للتدخل السريع في أي طارئ أو حادث، ويتم تجهيز السائق ليكون رديفاً للمسعف يقوم بعمله إذا تعذر وصوله.