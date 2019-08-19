البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة يطلق منصّته الإلكترونية الرسمية

المصدر: دبي - البيان

أطلق البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة منصّته الإلكترونية الرسمية لنشر وتعزيز مهارات المستقبل، بهدف تمكين أفراد المجتمع من الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتعرف على المهارات المستقبليّة، ومن ثم تنميتها دعماً لمبدأ التعلم مدى الحياة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار حملة (مهارتي 12x12).

12 مهارة

وتتضمن المنصة الإلكترونية أداة تفاعليّة مبتكرة لكافة أفراد المجتمع لاكتشاف أفضل المهارات التي يمتلكونها من ضمن الـ12 مهارة التي تم تحديدها في استراتيجية المهارات المتقدمة من أجل دعمهم في إيجاد فرص لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من خوض مجالات يستطيعون التميّز فيها.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: «نسعى بشكل دائم إلى توفير سبل جديدة وأدوات مبتكرة تسهم في تعزيز ثقافة اكتساب مهارات المستقبل في المجتمع وجعل مبدأ التعلّم مدى الحياة نهجاً مستمراً في حياة كل فرد. وتطمح هذه الجهود إلى تحقيق الاستدامة لآليات تأهيل كوادرنا البشرية وكفاءاتنا الوطنية».

وأضاف معاليه: «تعد المنصة خطوة في رحلة ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة واستشراف المستقبل، وتعد منصة متاحة لكل من يعيش في دولة الإمارات لتمهيد الطريق أمامهم لمعرفة قدراتهم ورسم مسارات التطور على المستويين الشخصي والمهني في مختلف مجالات الحياة».

أهداف

يمكن زيارة المنصة الإلكترونية (skills.gov.ae) والتعرف على أهداف البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة وخوض التقييم الشخصي FutureFit game وقراءة السيناريوهات والأسئلة التي يطرحها التقييم لتحديد ماهي أقوى مهارة لديهم من الـ12 مهارة.