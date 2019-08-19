صفر حوادث غرق على شواطئ دبي خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

أكد العقيد عبيد بن حضيبة، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، عدم تسجيل أية حالة غرق أو حوادث بحرية على شواطئ الإمارة أو بمنطقة السد في حتا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مثنياً في الوقت نفسه على الجاهزية العالية التي تمتعت بها فرق الإنقاذ البحري خلال فترة الإجازة.

وأشار بن حضيبة إلى أن الإنقاذ البحري في شرطة دبي طبق بنجاح خطته في الجاهزية العالية للتعامل مع أي حوادث متوقعة في منطقة برج العرب وملاعب الشيخ حمدان بن محمد، والجميرا الثانية، والممزر، وخور دبي، والقناة المائية، ومنطقة الفيستيفال سيتي، ومنطقة «الجي بي أر»، ومنطقة السد في حتا، إلى جانب عمل فرق الإنقاذ على المشاركة في تأمين فعاليات الألعاب النارية، التي تم إطلاقها خلال أول وثاني أيام العيد بمنطقة الفيستيفال سيتي بنجاح.

ومن جانبه، أكد المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، أن شرطة دبي نشرت جميع أنواع المركبات الخاصة بالبحث والإنقاذ من زوارق وسيارات ودراجات مائية في مختلف المناطق، التي تشهد إقبالاً من أفراد الجمهور إضافة إلى دوريات الدراجات الهوائية للإنقاذ البحري التي تنقلت في مناطق الشواطئ، منوهاً في الوقت ذاته بأن الإنقاذ البحري خصص بناء على توجيهات من القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري دورية في منطقة السد في حتا للتعامل مع أي حوادث.

وأشار إلى أن أفراد شرطة دبي عملوا بكل جد من أجل المساهمة في مساعدة الناس وتوعيتهم وتقديم النصائح لهم لتجنب وقوع حوادث بحرية، مبيناً أن شرطة دبي كانت جاهزة قبل بدء إجازة العيد للتعامل مع الحالات الطارئة على الشواطئ.