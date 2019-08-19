عبدالله المري يكرّم 4 متطوعين في برنامج «الشرطي جارك»

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أربعة من أفراد الشرطة الذين حققوا أعلى مؤشرات في نتائج برنامج منصة المتطوعين الإلكتروني، وجهودهم التي بذلوها للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني إلى أفضل المستويات. حضر التكريم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد محمد راشد بن صريع، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة، والمقدم عارف بيشوه نائب مدير إدارة الحد من الجريمة، والملازم أول محمد أمان رئيس قسم الدراجات الهوائية، والأستاذة شيخة العبدولي، رئيس قسم التوعية الجنائية، والملازم أول مهندس خليفة الروم، أمين عام مجلس القيادات الشابة.

إشادة

وأشاد اللواء المري بجهود كل المتطوعين من رجال الشرطة ضمن مبادرة «الشرطي جارك»، وسعيهم لتعزيز شعور الأفراد بالأمان في مناطق إمارة دبي وأحيائها السكنية خارج أوقات عملهم الرسمي، وحرصهم على ترسيخ قيم التلاحم والتعاون المجتمعي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في خفض عدد البلاغات الجنائية المسجلة في مناطق الاختصاص، وحل المشكلات وتداركها قبل أن تتفاقم، كما أنها عززت من التواصل بين الجمهور ورجال الشرطة، وساهمت في نشر الوعي الفكري والأمني.

تكريم

وسلم القائد العام لشرطة دبي شهادات التكريم للحاصل على أعلى مؤشر إنجاز وهو العريف محمد ناجي علي دبوس، تلاه في المركز الثاني الملازم محمد حسن زايد سعيد، ثم الحاصل على المركز الثالث، الملازم أول عادل محمد حسن، وفي المركز الرابع، الملازم عاصم محسن شائع عبد الله.

وقال اللواء المري إن المبادرة تمثل جسراً بين شرطة دبي والجمهور للتواصل والتعاون والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً، ذلك أن المبادرة تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية والجنائية في المجتمع، وتوطيد أواصر المحبة والإخاء بين الأسر في الأحياء السكنية.

منصة

يُذكر أن شرطة دبي دشنت منصة داخلية للتطوع في مبادرة «الشرطي جارك»، والهادفة إلى التنسيق بين الراغبين بالتطوع والفرص التطوعية المتاحة من قبل الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومن خلال المنصّة، يتم تسهيل عملية البحث عن فرص تطوعية للراغبين بالتطوع حسب اهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم ويقومون بإدراج أسمائهم وتسجيل حساباتهم على الموقع، في حين تقوم الإدارات العامة والمراكز بالإعلان عن الفرص التطوعية حسب احتياجاتهم.