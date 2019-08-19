مناقشة تحويل 90 % من الليموزين إلى مركبات خضراء في دبي

المصدر: دبي - البيان

بحثت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مع وكالات وشركات السيارات سبل التعاون معها لدعم خطة الهيئة لتحويل %90 من قطاع الليموزين إلى مركبات خضراء صديقة للبيئة في الفترة من العام 2020 وحتى العام 2026.

ويتمثل دعم وكالات وشركات السيارات في الدولة في توحيد الجهود وضمان توفر أصناف من المركبات تناسب طبيعة أعمال قطاع مركبات النقل الفاخر أو الليموزين. جاء ذلك خلال لقاء نظّمته المؤسسة أخيراً في المبنى الرئيس للهيئة مع عدد من وكالات وشركات السيارات في الدولة بحضور أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات ومديري الإدارات والأقسام وعدد من موظفي المؤسسة.

حرص

وقال أحمد بهروزيان إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحرص دائماً على العمل التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين لتحقيق عدد من مبادراتها ومشاريعها، التي تنفذها لإسعاد الجمهور من مختلف شرائح المجتمع ومنهم روّاد مركبات الليموزين. وستساعد هذه الخطة في تقليل ما يزيد على (123) ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية الضارة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الهواء وحماية البيئة من التلوث والضوضاء.

وأضاف بهروزيان: تتبنى الهيئة النقل الأخضر حلاً مستداماً للتنقل لما فيه من فوائد بيئية ومالية للشركات المشغِّلة لهذه المركبات. بفضل ما يقدمه هذا النوع من النقل من فوائد تؤدي إلى تحسين جودة الهواء وإزالة الملوثات من الجو. وتسعى الهيئة للوصول إلى تقديم (1580) مركبة كهربائية و(4107) مركبات هجينة، وهذه هي متطلبات تطبيق خطة تحويل (%90) من مركبات الليموزين إلى مركبات خضراء بحلول العام 2026.

%28

بدوره أكّد بهروزيان أن الهيئة تسعى بخطى ثابتة نحو التنقل الأخضر ومنها مبادرة تحويل (50%) من مركبات الأجرة وعددها 10 آلاف و 800 مركبة إلى مركبات صديقة للبيئة، وفق خطة بدأت في عام 2016 وحتى 2021 وقد وصلت نسبة التحويل حالياً إلى (%28) أي 3400 مركبة حالياً، وهو ما أسهم بتقليل ما يعادل 51 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة. والتجارب التي تجريها على مركبات هيدروجينية وحافلات كهربائية بشكل مستمر، وهذه المبادرات خير دليل على أن الهيئة حريصة على حماية البيئة والاستدامة في جميع مشاريعها.

حوافز

نظمت الهيئة العديد من اللقاءات مع ممثلي شركات الليموزين والمعنيين بهدف اطلاعهم على نتائج البحث العلمي، الذي أجرته الهيئة في هذا المجال، حيث أثبت البحث جدوى استخدام المركبات الصديقة للبيئة بيئيا وماديا على الشركات والمجتمع، علماً أن الهيئة قدمت حزمة من الحوافز للشركات بهدف تشجيعهم على التحوّل إلى المركبات الخضراء.