استراتيجية «تحقيق أمنية» تقوم على مبادئ العطاء

المصدر: أبوظبي - البيان

تُشارك مؤسسة «تحقيق أمنية» في الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني. وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «تقوم استراتيجية مؤسسة تحقيق أمنية على مبادئ العطاء والقيم الإنسانية النبيلة التي نستمدّها من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء لكل محتاج في أي مكان في العالم ليخفف معاناة الإنسان أينما كان دون النظر إلى عرقه أو جنسه أو لونه أو دينه».

وأضافت: «نفتخر بأن احتفالنا هذا يتزامن مع شعار «المرأة في العمل الإنساني»، لنرفع من خلاله برقية شكر إلى «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

ومن جانبه قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نفتخر هذا العام بقدرتنا على تحقيق أمنيات مئات الأطفال من ذوي الأمراض الخطيرة والمستعصية، وذلك بفضل الأيادي البيضاء الخيّرة. ونعتزّ جميعاً بأننا نعيش على أرض الخير والعطاء، تحت مظلّة القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة روّاد العمل الإنساني ليس على المستوى الإقليمي فقط وإنَّما على المستوى العالمي أيضاً».