«الصحة» تسحب تشغيلة من مستحضر دوائي

المصدر: دبي - البيان

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بسحب تشغيلة واحدة من مستحضر دوائي، يُستخدم كدواء ملين لعلاج حالات الإمساك للبالغين، بعدما تبين وجود خطأ على الملصق الخارجي، حيث يحتوي على عبارة «للأطفال» بدلاً من «للبالغين»، مما يتسبب في استخدام جرعة البالغين للأطفال، والذي يؤدي إلى إعطاء جرعة مضاعفة للطفل قد تتسبب في حدوث آثار جانبية.

وطلبت الوزارة في التعميم من المورّد سحب تشغيلة 0093 من المستحضر الدوائي (Laxocodyl suppositories10mg) الذي تُنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) على شكل تحاميل، من القطاعين العام والخاص، وطلبت من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدامها إن وجدت لديهم، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرفها وإعادتها للمورّد. علماً بأن الدواء مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

كما ناشدت الوزارة أفراد المجتمع، عدم استخدام التشغيلة المذكورة من المنتج، والتخلص منها مع ضرورة مراجعة الطبيب أو ممارس الرعاية الصحية (الصيدلي) لوصف بدائل أخرى أو استخدام تشغيلات أخرى من المنتج.

‎وأوضحت الوزارة بأن التعميم الموجه إلى مــديري المناطـــق الطبيــة والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، وإلى مديري الصيدليات الحكومية والخاصة، جاء بناء على القانون الاتحادي رقـم (4) لسنة 1983، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وعلى القرار الوزاري رقـم (366) لسنة 2010 بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية.