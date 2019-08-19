سفارة الإمارات في بيروت تنظم جلسة نقاشية عن قيم التسامح

المصدر: بيروت - وام

نظمت سفارة دولة الإمارات في بيروت ورشة عمل نقاشية بعنوان «العفو عند المقدرة» استهدفت 50 طالباً وطالبة، وذلك في مسجد العثمان - شانيه، بحضور فهد الكعبي القائم بالأعمال بالإنابة، وممثل عن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وشارك الطلبة مع الوفد الإماراتي في ورشة العمل التي تحدثت عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام.. فيما تم عقد جلسة نقاش حول أهمية «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي تحمل في طياتها روح التسامح الديني والسلام الأخوي والإنساني بجميع المعايير.

وأكد الكعبي أن وثيقة الإخوة الإنسانية هدفها تنمية الفكر وتوسيع آفاقه ومداركه عبر مد الشباب بالعلم والمعرفة الصحيحة بعيداً عن التأويل والمغالطات والأفكار المبتورة.. مشيراً إلى أنها عززت مفاهيم أساسية كالمواطنة والعدل والحرية والتآخي والقناعة.